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Передача Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Нэшвилл"

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Защитник набрал четыре очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Адриана Кемпе, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 13 матчей и набрал 4 (0+4) очка.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" одержал победу над "Торонто", Бучневич забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав гавриков, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк нэшвилл предаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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