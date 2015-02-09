Передача Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Флориду"

Форвард набрал 33 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Монреаль" обыграл "Флориду" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Ника Судзуки, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. "Монреаль" отыгрался со счета 0:2 и вырвал победу в овертайме, благодаря чему поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 48 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 39 матчей, забросил 10 шайб и отдал 23 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET