Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Анахайм"

Форвард набрал 12-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Ноэлю Аччари в конце третьего периода, когда гости сняли вратаря.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 13 матчей, забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Чинахова помогла "Коламбусу" обыграть "Флориду".

Видео: YouTube / SPORTSNET