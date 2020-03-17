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Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Флориду" в первом матче финала НХЛ

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Форвард набрал 16 очков в плей-офф Кубка Стэнли.

"Вегас" обыграл "Флориду" со счетом 5:2 в первом матче финала Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Зака Уайтклауда, который забросил третью шайбу в ворота гостей. Счет в финальной серии стал 1:0 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 18 матчей, забросил шесть шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что сборная Канады выиграла ЧМ по хоккею.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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