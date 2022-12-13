Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Даллас" в плей-офф НХЛ

На счету форварда 10 очков в 13 матчах.

"Вегас" одержал победу над "Далласом" в овертайме со счетом 3:2 во втором матче финала Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джонатану Маршессо, который сравнял счет в конце третьего периода. Победную шайбу в овертайме забросил Чандлер Стивенсон. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 13 матчей, забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Бобровский признан первой звездой второго матча серии с "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET