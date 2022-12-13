Бобровский признан первой звездой второго матча серии с "Каролиной"

Россиянин отразил 37 бросков по своим воротам.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский стал первой звездой второго матча финальной серии на Востоке в плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины". Игра прошла на "Пи-Эн-Си Арене" в Роли.

"Флорида" добилась очередной победы со счетом 2:1 в овертайме. Россиянин отразил 37 бросков по своим воротам. Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Ткачук. "Флорида" ведет в серии со счетом 2:0.

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 12 матчей, в которых пропустил 30 шайб. На его счету также одна голевая передача.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" Барбашева обыграл "Даллас" Дадонова в первом матче финала Запада.

Видео: YouTube / SPORTSNET