"Вегас" Барбашева обыграл "Даллас" Дадонова в первом матче финала Запада

Игра завершилась со счетом 4:3.

Представители клуба "Вегас Голден Найтс" обыграли "Даллас Старз" в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся на ледовой арене в городе Парадайсе. Встреча завершилась с результатом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев площадки. Со стороны "рыцарей" шайбы в основное время забросили на 30 и 42, 50 минутах спортсмены Вильям Карлссон (реализовал дубль) и Теодорс Блюгерс. Автором решающего гола в овертайме стал Бретт Хауден. Он отличился на 62 минуте игры. Оппоненты забивали голы на 19, 45 и 59 минутах сражения. Речь идет о шайбах Джейсона Робертсона, Роопа Хинтца и Джейми Бенна.

Напомним, то российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот, а также провел четыре силовых приема.Хоккеист также заблокировал один бросок противника по воротам команды. Форвард из "Далласа" Евгений Дадонов запомнился зрителям двумя бросками в створ. Таки образом с в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Найтс". Второй матч состоится также в Парадайсе. Он пройдет вечером 21 мая по московскому времени.

Передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Сиэтл" в плей-офф НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET