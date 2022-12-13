Передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Сиэтл" в плей-офф НХЛ

Его команда вышла в следующий раунд турнира.

"Даллас" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 2:1 в седьмом матче полуфинала на Западе в плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Уайатта Джонсона, который забросил вторую шайбу в ворота гостей. "Даллас" выиграл серию со счетом 4:3 и вышел в финал Западной конференции.

В нынешнем плей-офф НХЛ Евгений Дадонов провел 13 матчей, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что две передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Эдмонтон" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET