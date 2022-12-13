Две передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Эдмонтон" в плей-офф НХЛ

Его команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли.

"Вегас" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 5:2 в шестом матче полуфинала на Западе в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал две голевые передачи. Хоккеист дважды помог отличиться Джонатану Маршессо. "Вегас" выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары "Даллас"-"Сиэтл".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 11 матчей, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET