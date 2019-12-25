Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 509 в 84 регионах.

В России за сутки выявлено 5,5 тысяч новых случаев коронавируса почти во всех регионах страны.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро 30 июля в России подтверждено 5 509 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них у 1361 (24,7%) человек вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 678

2. Свердловская область 215

3. Ханты-Мансийский АО 172

4. Санкт-Петербург 162

5. Нижегородская область 158

6. Иркутская область 148

7. Мурманская область 146

8. Московская область 144

9. Красноярский край 141

10. Ростовская область 134

11. Челябинская область 119

12. Омская область 119

13. Ямало-Ненецкий АО 116

14. Хабаровский край 116

15. Ставропольский край 110

16. Ульяновская область 110

17. Оренбургская область 107

18. Алтайский край 105

19. Приморский край 104

20. Новосибирская область 101

21. Саратовская область 99

22. Краснодарский край 98

23. Волгоградская область 94

24. Воронежская область 89

25. Тюменская область 89

26. Архангельская область 76

27. Кемеровская область 73

28. Пермский край 72

29. Сахалинская область 67

30. Кировская область 58

31. Республика Саха (Якутия) 56

32. Томская область 51

33. Пензенская область 43

34. Ярославская область 41

35. Чувашская Республика 41

36. Ленинградская область 40

37. Псковская область 40

38. Республика Дагестан 40

39. Белгородская область 39

40. Республика Бурятия 39

41. Республика Коми 38

42. Республика Башкортостан 36

43. Самарская область 36

44. Курганская область 36

45. Брянская область 35

46. Республика Адыгея 35

47. Астраханская область 35

48. Республика Татарстан 35

49. Амурская область 35

50. Республика Карелия 34

51. Тамбовская область 33

52. Тверская область 33

53. Республика Мордовия 33

54. Орловская область 32

55. Тульская область 32

56. Республика Тыва 32

57. Республика Алтай 31

58. Республика Калмыкия 28

59. Курская область 27

60. Вологодская область 27

61. Рязанская область 26

62. Ивановская область 24

63. Калужская область 24

64. Смоленская область 24

65. Республика Крым 24

66. Владимирская область 22

67. Камчатский край 22

68. Республика Ингушетия 21

69. Магаданская область 20

70. Калининградская область 19

71. Новгородская область 19

72. Республика Марий Эл 18

73. Удмуртская Республика 18

74. Кабардино-Балкарская Республика 16

75. Чеченская Республика 16

76. Республика Хакасия 16

77. Липецкая область 14

78. Республика Северная Осетия 14

79. Забайкальский край 11

80. Карачаево-Черкесская Республика 10

81. Костромская область 9

82. Ненецкий автономный округ 5

83. Еврейская АО 3

84. г. Севастополь 1



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 834 499 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 629 655 человек (за сутки +9 322 человека:, из них в Москве +1 471). Скончались за весь период эпидемии 13 802 человека ( за сутки +129).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1.Чукотский автономный округ 0%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2%

3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г. Севастополь 0,3%

4. Ивановская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Дагестан 0,4%

5. Республика Тыва, Новгородская область, Брянская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Самарская область 0,5%

Ранее: Данные по коронавирусу на 29 июля

Фото: pixabay