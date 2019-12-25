Ещё 1 471 человек вылечились от коронавируса в Москве

Количество выздоровевших от инфекции в Москве достигло 177 908 человек.

В Москве за сутки выписаны по выздоровлению почти 1,5 тысячи пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова утром 30 июля сообщила, что в столице за сутки выписано еще 1 471 пациент, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, в Москве медики вылечили от коронавируса 177 908 человек.

Скончались за сутки 12 человек с коронавирусной инфекцией.

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Фото: Piter.TV