Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

В России от коронавируса скончалось 135 пациентов в 30 регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 135 пациентов с подтвержденным COVID-19. Летальные исходы зафиксированы в 30 субъектах РФ. По-прежнему больше всех смертей пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом в Москве, там за сутки умерли 75 человек.
По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Московская область – 14
Санкт-Петербург - 4
Нижегородская область – 4
Республика Дагестан - 4
Костромская область – 3
Республика Северная Осетия - Алания – 3
Республика Калмыкия – 2
Ростовская область – 2
Иркутская область – 2
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2
Алтайский край - 2
Белгородская область – 1
Брянская область – 1
Ивановская область – 1
Калужская область - 1
Смоленская область – 1
Тамбовская область – 1
Тульская область – 1
Мурманская область - 1
Ставропольский край – 1
Республика Башкортостан - 1
Саратовская область – 1
Ульяновская область – 1
Свердловская область – 1
Ханты-Мансийский АО - 1
Челябинская область - 1
Красноярский край - 1
Республика Саха (Якутия) – 1
Забайкальский край - 1
С начала эпидемии в России умерли за весь период 2 972 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Фото: Piter.TV
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