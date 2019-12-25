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Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки
Сегодня, 10:48
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MShaffter

Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

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За сутки в России скончалось рекордное количество пациентов с подтвержденным COVID-19.

В России от коронавируса скончалось 135 пациентов в 30 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 135 пациентов с подтвержденным COVID-19. Летальные исходы зафиксированы в 30 субъектах РФ. По-прежнему больше всех смертей пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом в Москве, там за сутки умерли 75 человек.

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Московская область – 14

Санкт-Петербург - 4

Нижегородская область – 4

Республика Дагестан - 4

Костромская область – 3

Республика Северная Осетия - Алания – 3

Республика Калмыкия – 2

Ростовская область – 2

Иркутская область – 2

Ямало-Ненецкий автономный округ – 2

Алтайский край - 2

Белгородская область – 1


Брянская область – 1


Ивановская область – 1


Калужская область - 1


Смоленская область – 1


Тамбовская область – 1


Тульская область – 1


Мурманская область - 1

Ставропольский край – 1


Республика Башкортостан - 1

Саратовская область – 1


Ульяновская область – 1


Свердловская область – 1


Ханты-Мансийский АО - 1

Челябинская область - 1

Красноярский край - 1

Республика Саха (Якутия) – 1


Забайкальский край - 1

С начала эпидемии в России умерли за весь период 2 972 человек с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня ранее: Статистика коронавируса по регионам России на 20 мая

Фото: Piter.TV

Теги: новости россии, причина смерти, умер от коронавируса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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