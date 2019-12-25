Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

За сутки в России скончалось рекордное количество пациентов с подтвержденным COVID-19.

В России от коронавируса скончалось 135 пациентов в 30 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 135 пациентов с подтвержденным COVID-19. Летальные исходы зафиксированы в 30 субъектах РФ. По-прежнему больше всех смертей пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом в Москве, там за сутки умерли 75 человек.

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:

Московская область – 14

Санкт-Петербург - 4

Нижегородская область – 4

Республика Дагестан - 4

Костромская область – 3

Республика Северная Осетия - Алания – 3

Республика Калмыкия – 2

Ростовская область – 2

Иркутская область – 2

Ямало-Ненецкий автономный округ – 2

Алтайский край - 2

Белгородская область – 1



Брянская область – 1



Ивановская область – 1



Калужская область - 1





Смоленская область – 1



Тамбовская область – 1



Тульская область – 1



Мурманская область - 1



Ставропольский край – 1



Республика Башкортостан - 1



Саратовская область – 1



Ульяновская область – 1



Свердловская область – 1



Ханты-Мансийский АО - 1



Челябинская область - 1



Красноярский край - 1



Республика Саха (Якутия) – 1



Забайкальский край - 1



С начала эпидемии в России умерли за весь период 2 972 человек с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня ранее: Статистика коронавируса по регионам России на 20 мая

Фото: Piter.TV