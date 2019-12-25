Названы регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за истекшие сутки выявлено еще 8 764 инфицированных коронавирусом.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает новые данные по ситуации с коронавирусом в России на утро 20 мая. За сутки в стране выявлено 8 764 человек инфицированных коронавирусом COVID-19 в 84 субъектах РФ.
По регионам новые случаи распределены следующим образом:
1. Москва - 2699
2. Московская область - 903
3. Красноярский край - 504
4. Санкт-Петербург - 455
5. Нижегородская область - 257
6. Ростовская область - 139
7. Ярославская область - 135
8. Свердловская область - 135
9. Калужская область - 118
10. Брянская область - 110
11. Тульская область - 98
12. Самарская область - 98
13. Рязанская область - 92
14. Саратовская область - 92
15. Краснодарский край - 91
16. Республика Дагестан - 90
17. Республика Башкортостан - 88
18. Тамбовская область - 85
19. Волгоградская область - 84
20. Курская область - 82
21. Липецкая область - 79
22. Новосибирская область - 77
23. Ленинградская область - 75
24. Республика Татарстан - 75
25. Челябинская область - 74
26. Чувашская Республика - 73
27. Республика Северная Осетия - 72
28. Пензенская область - 72
29. Белгородская область - 67
30. Владимирская область - 66
31. Кабардино-Балкарская Республика - 66
32. Омская область - 65
33. Республика Адыгея - 64
34. Ульяновская область - 64
35. Ханты-Мансийский АО - 63
36. Смоленская область - 60
37. Ставропольский край - 59
38. Республика Тыва - 56
39. Астраханская область - 55
40. Хабаровский край - 55
41. Пермский край - 53
42. Орловская область - 49
43. Иркутская область - 48
44. Ивановская область - 47
45. Республика Саха (Якутия) - 46
46. Республика Ингушетия - 44
47. Кировская область - 44
48. Приморский край - 44
49. Оренбургская область - 42
50. Республика Бурятия - 42
51. Тюменская область - 40
52. Алтайский край - 40
53. Республика Марий Эл - 37
54. Республика Мордовия - 34
55. Тверская область - 33
56. Калининградская область - 32
57. Ямало-Ненецкий АО - 32
58. Мурманская область - 30
59. Амурская область - 30
60. Республика Хакасия - 28
61. Архангельская область - 25
62. Вологодская область - 25
63. Республика Калмыкия - 23
64. Камчатский край - 21
65. Воронежская область - 20
66. Забайкальский край - 20
67. Чеченская Республика - 19
68. Костромская область - 16
69. Республика Коми - 12
70. Карачаево-Черкесская Республика - 12
71. Томская область - 12
72. Новгородская область - 10
73. Псковская область - 10
74. Еврейская АО - 10
75. Кемеровская область - 9
76. Республика Карелия - 8
77. Удмуртская Республика - 6
78. Магаданская область - 5
79. Республика Крым - 4
80. г. Севастополь - 4
81. Курганская область - 3
82. Ненецкий автономный округ - 1
83. Республика Алтай - 1
84. Сахалинская область - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Из них скончались 2 972 (за сутки 135 человек), Выздоровели за весь период 85 392 человек. За сутки количество выздоровевших 9 262, из них 5 440 человек в Москве.
Сегодня ранее: В Белгородской области парикмахер заразил 23 клиента.
Фото: .pixabay.com
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