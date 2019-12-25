Названы регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 8 764 инфицированных коронавирусом в 84 регионах страны.

В России за истекшие сутки выявлено еще 8 764 инфицированных коронавирусом.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает новые данные по ситуации с коронавирусом в России на утро 20 мая. За сутки в стране выявлено 8 764 человек инфицированных коронавирусом COVID-19 в 84 субъектах РФ.

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва - 2699

2. Московская область - 903

3. Красноярский край - 504

4. Санкт-Петербург - 455

5. Нижегородская область - 257

6. Ростовская область - 139

7. Ярославская область - 135

8. Свердловская область - 135

9. Калужская область - 118

10. Брянская область - 110

11. Тульская область - 98

12. Самарская область - 98

13. Рязанская область - 92

14. Саратовская область - 92

15. Краснодарский край - 91

16. Республика Дагестан - 90

17. Республика Башкортостан - 88

18. Тамбовская область - 85

19. Волгоградская область - 84

20. Курская область - 82

21. Липецкая область - 79

22. Новосибирская область - 77

23. Ленинградская область - 75

24. Республика Татарстан - 75

25. Челябинская область - 74

26. Чувашская Республика - 73

27. Республика Северная Осетия - 72

28. Пензенская область - 72

29. Белгородская область - 67

30. Владимирская область - 66

31. Кабардино-Балкарская Республика - 66

32. Омская область - 65

33. Республика Адыгея - 64

34. Ульяновская область - 64

35. Ханты-Мансийский АО - 63

36. Смоленская область - 60

37. Ставропольский край - 59

38. Республика Тыва - 56

39. Астраханская область - 55

40. Хабаровский край - 55

41. Пермский край - 53

42. Орловская область - 49

43. Иркутская область - 48

44. Ивановская область - 47

45. Республика Саха (Якутия) - 46

46. Республика Ингушетия - 44

47. Кировская область - 44

48. Приморский край - 44

49. Оренбургская область - 42

50. Республика Бурятия - 42

51. Тюменская область - 40

52. Алтайский край - 40

53. Республика Марий Эл - 37

54. Республика Мордовия - 34

55. Тверская область - 33

56. Калининградская область - 32

57. Ямало-Ненецкий АО - 32

58. Мурманская область - 30

59. Амурская область - 30

60. Республика Хакасия - 28

61. Архангельская область - 25

62. Вологодская область - 25

63. Республика Калмыкия - 23

64. Камчатский край - 21

65. Воронежская область - 20

66. Забайкальский край - 20

67. Чеченская Республика - 19

68. Костромская область - 16

69. Республика Коми - 12

70. Карачаево-Черкесская Республика - 12

71. Томская область - 12

72. Новгородская область - 10

73. Псковская область - 10

74. Еврейская АО - 10

75. Кемеровская область - 9

76. Республика Карелия - 8

77. Удмуртская Республика - 6

78. Магаданская область - 5

79. Республика Крым - 4

80. г. Севастополь - 4

81. Курганская область - 3

82. Ненецкий автономный округ - 1

83. Республика Алтай - 1

84. Сахалинская область - 1



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Из них скончались 2 972 (за сутки 135 человек), Выздоровели за весь период 85 392 человек. За сутки количество выздоровевших 9 262, из них 5 440 человек в Москве.

Сегодня ранее: В Белгородской области парикмахер заразил 23 клиента.

Фото: .pixabay.com