За время эпидемии коронавируса в РФ от инфекции погибли 2 972 человека.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 135 человек. Об этом сообщили представители информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19. Наибольшее количество пациентов с инфекцией скончалось в Москве. В столичном регионе за 19 мая погибло 75 человек, еще 13 - в Московской области. По четыре летальных исхода зарегистрировано медиками в Петербурге, Дагестане и Нижегородской области, три - в Северной Осетии, Костромской области.

По два пациента с коронавирусом погибли в Калмыкии, Ростовской области, ЯНАО, Алтайском крае и Иркутской области. По одному зараженному скончались в Белгородской, Ивановской, Смоленской, Мурманской, Саратовской, Брянской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской областях, а также Башкирии, ХМАО, Ставрополье, Красноярском крае, Якутии, Забайкальском крае.

За весь период распространения коронавирусной инфекции в РФ по стране зарегистрировано 2 972 жертвы. В России зафиксировано 8 764 новых случаев заражения коронавирусом.