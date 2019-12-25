Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено 5 241 новых случаев инфицирования.

В России за сутки подтверждено чуть более 5,2 тысяч новых случаев коронавируса.

ИЦК сообщает, что за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 241 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1421 (27,1%) без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

1. Москва 686

2. Свердловская область 180

3. Московская область 158

4. Санкт-Петербург 157

5. Ханты-Мансийский АО 143

6. Иркутская область 130

7. Ростовская область 128

8. Красноярский край 126

9. Мурманская область 119

10. Краснодарский край 115

11. Омская область 107

12. Ставропольский край 104

13. Нижегородская область 103

14. Оренбургская область 103

15. Хабаровский край 102

16. Ульяновская область 100

17. Кемеровская область 96

18. Приморский край 96

19. Воронежская область 95

20. Алтайский край 95

21. Саратовская область 94

22. Волгоградская область 93

23. Новосибирская область 92

24. Ямало-Ненецкий АО 91

25. Челябинская область 89

26. Тюменская область 79

27. Пермский край 72

28. Сахалинская область 66

29. Архангельская область 64

30. Республика Калмыкия 58

31. Кировская область 58

32. Республика Саха (Якутия) 56

33. Пензенская область 54

34. Томская область 54

35. Республика Коми 52

36. Белгородская область 49

37. Республика Дагестан 48

38. Самарская область 42

39. Ярославская область 41

40. Республика Карелия 41

41. Астраханская область 39

42. Республика Крым 39

43. Орловская область 37

44. Костромская область 35

45. Республика Башкортостан 35

46. Чувашская Республика 33

47. Курская область 32

48. Тульская область 31

49. Ленинградская область 30

50. Республика Ингушетия 30

51. Республика Мордовия 30

52. Вологодская область 29

53. Республика Татарстан 29

54. Республика Бурятия 29

55. Тверская область 28

56. Удмуртская Республика 28

57. Калужская область 27

58. Тамбовская область 27

59. Камчатский край 27

60. Республика Тыва 26

61. Ивановская область 25

62. Рязанская область 25

63. Республика Адыгея 24

64. Курганская область 24

65. Владимирская область 23

66. Амурская область 22

67. Магаданская область 22

68. Псковская область 20

69. Брянская область 19

70. Липецкая область 19

71. Смоленская область 19

72. Республика Хакасия 19

73. Калининградская область 15

74. Кабардино-Балкарская Республика 15

75. Республика Марий Эл 14

76. Новгородская область 13

77. Забайкальский край 12

78. Республика Алтай 11

79. г. Севастополь 11

80. Карачаево-Черкесская Республика 10

81. Чеченская Республика 10

82. Республика Северная Осетия 7

83. Еврейская АО 3

84. Чукотский АО 2



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 877 135 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 683 592 человека, за сутки + 7 235. Скончались 14 725 человек, за сутки +119 пациентов.

Ранее: Данные по коронавирусу на 6 августа

Фото:pixabay