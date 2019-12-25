В Костромской области выявлено 35 новых случаев коронавируса

Вирус в регионе не сдает своих позиций.

В Костромской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 35 жителей региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в области за истекшие сутки по состоянию на пятницу 7 августа коронавирус официально подтвержден еще у 35 человек.

По районам области новые случаи распределились следующим образом:

Кострома - 22 случая

Нерехта - 3 человека

Красносельский район - 2 человека

Галичский район - 2 человека

Костромской район - 2 человека

Мантурово - 2 человека

Макарьев - 1 человек

Буй - 1 человек

Таким образом, с начала эпидемии общее количество инфицированных 2 458 человек. Полностью выздоровели 1898 человек. стационарах проходят лечение 80 человек, остальные получают амбулаторное лечение.

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Фото:pixabay