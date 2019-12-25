В Костромской области выявлено 35 новых случаев коронавируса

В Костромской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 35 жителей региона.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в области за истекшие сутки по состоянию на пятницу 7 августа коронавирус официально подтвержден еще у 35 человек.
По районам области новые случаи распределились следующим образом:
Кострома - 22 случая
Нерехта - 3 человека
Красносельский район - 2 человека
Галичский район - 2 человека
Костромской район - 2 человека
Мантурово - 2 человека
Макарьев - 1 человек
Буй - 1 человек
Таким образом, с начала эпидемии общее количество инфицированных 2 458 человек. Полностью выздоровели 1898 человек. стационарах проходят лечение 80 человек, остальные получают амбулаторное лечение.
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Фото:pixabay
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