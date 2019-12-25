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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:46
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MShaffter

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

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В России за сутки выявлено чуть более 5,2 тысяч новых случаев коронавируса.

ИЦК, сообщает: за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 267 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1380 (26.2%) без клинических проявлений.

Распределение по регионам новых случаев коронавируса выглядит следующим образом:

Москва - 684 
Свердловская область - 183 
Ханты-Мансийский АО - 160 
Московская область - 159 
Санкт-Петербург - 159 
Ростовская область - 130 
Красноярский край - 129 
Иркутская область - 128 
Краснодарский край - 125 
Мурманская область - 122 
Хабаровский край - 120 
Ставропольский край - 116 
Ульяновская область - 109 
Омская область - 106 
Нижегородская область - 105 
Оренбургская область - 103 
Волгоградская область - 98 
Приморский край - 98 
Кемеровская область - 97 
Воронежская область - 96 
Ямало-Ненецкий АО - 96 
Новосибирская область - 93 
Челябинская область - 92 
Алтайский край - 92 
Саратовская область - 90 
Тюменская область - 80 
Пермский край - 69 
Сахалинская область - 68 
Архангельская область - 61 
Томская область - 60 
Республика Саха (Якутия) - 58 
Пензенская область - 52 
Белгородская область - 51 
Республика Калмыкия - 51 
Кировская область - 49 
Республика Карелия - 48 
Самарская область - 44 
Республика Дагестан - 42 
Астраханская область - 41 
Ярославская область - 39 
Республика Коми - 37 
Орловская область - 36 
Республика Башкортостан - 35 
Костромская область - 33 
Тульская область - 32 
Республика Мордовия - 32 
Чувашская Республика - 32 
Ленинградская область - 31 
Псковская область - 30 
Республика Татарстан - 30 
Удмуртская Республика - 29 
Курганская область - 28 
Курская область - 27 
Рязанская область - 27 
Тамбовская область - 27 
Вологодская область - 27 
Ивановская область - 26 
Тверская область - 26 
Республика Адыгея - 26 
Калужская область - 25 
Брянская область - 24 
Республика Бурятия - 24 
Республика Крым - 24 
Республика Ингушетия - 22 
Республика Хакасия - 21 
Амурская область - 21 
Магаданская область - 21 
Владимирская область - 20 
Республика Алтай - 18 
Республика Тыва - 17 
Калининградская область - 16 
Новгородская область - 16 
Липецкая область - 15 
Смоленская область - 15 
Республика Марий Эл - 15 
Кабардино-Балкарская Республика - 14 
Камчатский край - 14 
Карачаево-Черкесская Республика - 12 
Забайкальский край - 11 
Республика Северная Осетия - 8 
Чеченская Республика - 8 
Еврейская АО - 4 
 Севастополь - 4 
Чукотский АО - 3 
Ненецкий АО - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 871 894 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 676 357 человек, за сутки +7331. Скончались 14 606 человек, за сутки 116 смертей.

Ранее: Данные по коронавирусу на 5 августа

Фото: pixabay

Теги: данные по коронавирусу, коронавирус, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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