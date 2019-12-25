Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК, сообщает: за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 267 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1380 (26.2%) без клинических проявлений.
Распределение по регионам новых случаев коронавируса выглядит следующим образом:
Москва - 684
Свердловская область - 183
Ханты-Мансийский АО - 160
Московская область - 159
Санкт-Петербург - 159
Ростовская область - 130
Красноярский край - 129
Иркутская область - 128
Краснодарский край - 125
Мурманская область - 122
Хабаровский край - 120
Ставропольский край - 116
Ульяновская область - 109
Омская область - 106
Нижегородская область - 105
Оренбургская область - 103
Волгоградская область - 98
Приморский край - 98
Кемеровская область - 97
Воронежская область - 96
Ямало-Ненецкий АО - 96
Новосибирская область - 93
Челябинская область - 92
Алтайский край - 92
Саратовская область - 90
Тюменская область - 80
Пермский край - 69
Сахалинская область - 68
Архангельская область - 61
Томская область - 60
Республика Саха (Якутия) - 58
Пензенская область - 52
Белгородская область - 51
Республика Калмыкия - 51
Кировская область - 49
Республика Карелия - 48
Самарская область - 44
Республика Дагестан - 42
Астраханская область - 41
Ярославская область - 39
Республика Коми - 37
Орловская область - 36
Республика Башкортостан - 35
Костромская область - 33
Тульская область - 32
Республика Мордовия - 32
Чувашская Республика - 32
Ленинградская область - 31
Псковская область - 30
Республика Татарстан - 30
Удмуртская Республика - 29
Курганская область - 28
Курская область - 27
Рязанская область - 27
Тамбовская область - 27
Вологодская область - 27
Ивановская область - 26
Тверская область - 26
Республика Адыгея - 26
Калужская область - 25
Брянская область - 24
Республика Бурятия - 24
Республика Крым - 24
Республика Ингушетия - 22
Республика Хакасия - 21
Амурская область - 21
Магаданская область - 21
Владимирская область - 20
Республика Алтай - 18
Республика Тыва - 17
Калининградская область - 16
Новгородская область - 16
Липецкая область - 15
Смоленская область - 15
Республика Марий Эл - 15
Кабардино-Балкарская Республика - 14
Камчатский край - 14
Карачаево-Черкесская Республика - 12
Забайкальский край - 11
Республика Северная Осетия - 8
Чеченская Республика - 8
Еврейская АО - 4
Севастополь - 4
Чукотский АО - 3
Ненецкий АО - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 871 894 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 676 357 человек, за сутки +7331. Скончались 14 606 человек, за сутки 116 смертей.
Ранее: Данные по коронавирусу на 5 августа
Фото: pixabay
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