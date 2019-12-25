Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено чуть более 5,2 тысяч новых случаев коронавируса.

ИЦК, сообщает: за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 267 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1380 (26.2%) без клинических проявлений.

Распределение по регионам новых случаев коронавируса выглядит следующим образом:

Москва - 684

Свердловская область - 183

Ханты-Мансийский АО - 160

Московская область - 159

Санкт-Петербург - 159

Ростовская область - 130

Красноярский край - 129

Иркутская область - 128

Краснодарский край - 125

Мурманская область - 122

Хабаровский край - 120

Ставропольский край - 116

Ульяновская область - 109

Омская область - 106

Нижегородская область - 105

Оренбургская область - 103

Волгоградская область - 98

Приморский край - 98

Кемеровская область - 97

Воронежская область - 96

Ямало-Ненецкий АО - 96

Новосибирская область - 93

Челябинская область - 92

Алтайский край - 92

Саратовская область - 90

Тюменская область - 80

Пермский край - 69

Сахалинская область - 68

Архангельская область - 61

Томская область - 60

Республика Саха (Якутия) - 58

Пензенская область - 52

Белгородская область - 51

Республика Калмыкия - 51

Кировская область - 49

Республика Карелия - 48

Самарская область - 44

Республика Дагестан - 42

Астраханская область - 41

Ярославская область - 39

Республика Коми - 37

Орловская область - 36

Республика Башкортостан - 35

Костромская область - 33

Тульская область - 32

Республика Мордовия - 32

Чувашская Республика - 32

Ленинградская область - 31

Псковская область - 30

Республика Татарстан - 30

Удмуртская Республика - 29

Курганская область - 28

Курская область - 27

Рязанская область - 27

Тамбовская область - 27

Вологодская область - 27

Ивановская область - 26

Тверская область - 26

Республика Адыгея - 26

Калужская область - 25

Брянская область - 24

Республика Бурятия - 24

Республика Крым - 24

Республика Ингушетия - 22

Республика Хакасия - 21

Амурская область - 21

Магаданская область - 21

Владимирская область - 20

Республика Алтай - 18

Республика Тыва - 17

Калининградская область - 16

Новгородская область - 16

Липецкая область - 15

Смоленская область - 15

Республика Марий Эл - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 14

Камчатский край - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Забайкальский край - 11

Республика Северная Осетия - 8

Чеченская Республика - 8

Еврейская АО - 4

Севастополь - 4

Чукотский АО - 3

Ненецкий АО - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 871 894 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 676 357 человек, за сутки +7331. Скончались 14 606 человек, за сутки 116 смертей.

Ранее: Данные по коронавирусу на 5 августа

Фото: pixabay