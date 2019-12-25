Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России зафиксирован минимум новых заболевших за последнее время.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвержден у менее 5,2 тысяч человек в 83 регионах.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 4 августа в России коронавирус подтвержден у 5 159 человек в 83 регионах. Из них у 1 546 (30,0%) вирус протекает без клинических проявлений.

По регионам России новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 691

2. Свердловская область 182

3. Ханты-Мансийский АО 177

4. Московская область 161

5. Санкт-Петербург 158

6. Иркутская область 137

7. Красноярский край 130

8. Мурманская область 129

9. Ростовская область 129

10. Краснодарский край 119

11. Нижегородская область 109

12. Ульяновская область 109

13. Омская область 107

14. Оренбургская область 106

15. Челябинская область 105

16. Хабаровский край 100

17. Приморский край 99

18. Ставропольский край 98

19. Алтайский край 95

20. Новосибирская область 95

21. Воронежская область 94

22. Саратовская область 93

23. Волгоградская область 92

24. Ямало-Ненецкий АО 92

25. Кемеровская область 90

26. Тюменская область 82

27. Пермский край 71

28. Архангельская область 68

29. Сахалинская область 67

30. Кировская область 61

31. Пензенская область 54

32. Республика Саха (Якутия) 53

33. Томская область 48

34. Республика Дагестан 43

35. Белгородская область 40

36. Республика Бурятия 39

37. Ярославская область 37

38. Костромская область 36

39. Республика Коми 36

40. Самарская область 36

41. Республика Крым 36

42. Орловская область 35

43. Республика Башкортостан 35

44. Чувашская Республика 34

45. Тульская область 33

46. Ленинградская область 32

47. Курганская область 32

48. Республика Мордовия 31

49. Брянская область 30

50. Рязанская область 29

51. Астраханская область 29

52. Республика Татарстан 29

53. Тамбовская область 28

54. Вологодская область 28

55. Тверская область 27

56. Республика Тыва 27

57. Калужская область 25

58. Республика Адыгея 25

59. Владимирская область 24

60. Республика Хакасия 23

61. Ивановская область 22

62. Курская область 22

63. Удмуртская Республика 22

64. Магаданская область 22

65. Амурская область 21

66. Республика Калмыкия 20

67. Новгородская область 19

68. Липецкая область 18

69. Смоленская область 16

70. Кабардино-Балкарская Республика 15

71. Республика Марий Эл 15

72. Забайкальский край 13

73. Камчатский край 13

74. Республика Ингушетия 11

75. Республика Карелия 9

76. Карачаево-Черкесская Республика 9

77. Республика Северная Осетия 9

78. Чеченская Республика 9

79. Республика Алтай 5

80. Калининградская область 4

81. Еврейская АО 2

82. г. Севастополь 2

83. Псковская область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 861 423 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 661 471 человек выздоровели, за сутки 7 878. Скончались 14 351 человек, за сутки 144 человек.

Ранее: Данные по коронавирусу на 3 августа

Фото:pixabay