Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России коронавирус за сутки подтвержден у 5 394 человек в 83 регионах

В России за сутки коронавирус подтвержден у менее 5,4 тысяч человек.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро 3 августа в России зафиксировано еще 5 394 новых случая инфицирования коронавируса. Из них у 1 413 (26,2%) человек вирус протекает бессимптомно.

Распределение по субъектам

1. Москва 693

2. Свердловская область 196

3. Ханты-Мансийский АО 172

4. Московская область 160

5. Санкт-Петербург 160

6. Иркутская область 140

7. Нижегородская область 139

8. Мурманская область 133

9. Ростовская область 130

10. Красноярский край 128

11. Краснодарский край 113

12. Омская область 112

13. Ставропольский край 111

14. Ульяновская область 110

15. Оренбургская область 108

16. Челябинская область 107

17. Алтайский край 107

18. Новосибирская область 106

19. Ямало-Ненецкий АО 104

20. Хабаровский край 102

21. Приморский край 98

22. Волгоградская область 97

23. Саратовская область 94

24. Воронежская область 89

25. Тюменская область 88

26. Кемеровская область 79

27. Пермский край 70

28. Кировская область 64

29. Архангельская область 59

30. Сахалинская область 59

31. Республика Коми 51

32. Пензенская область 51

33. Республика Саха (Якутия) 51

34. Томская область 49

35. Костромская область 48

36. Республика Калмыкия 46

37. Самарская область 45

38. Республика Дагестан 42

39. Белгородская область 41

40. Ярославская область 41

41. Республика Бурятия 40

42. Псковская область 37

43. Республика Башкортостан 36

44. Ленинградская область 35

45. Чувашская Республика 35

46. Орловская область 34

47. Курганская область 33

48. Тульская область 32

49. Республика Мордовия 32

50. Астраханская область 31

51. Брянская область 30

52. Рязанская область 30

53. Республика Татарстан 30

54. Республика Тыва 30

55. Тамбовская область 28

56. Тверская область 28

57. Республика Крым 28

58. Вологодская область 27

59. Республика Адыгея 27

60. Калужская область 26

61. Республика Алтай 25

62. Владимирская область 24

63. Курская область 24

64. Республика Хакасия 23

65. Амурская область 23

66. Магаданская область 23

67. Удмуртская Республика 22

68. Ивановская область 21

69. Новгородская область 20

70. Республика Карелия 18

71. Липецкая область 16

72. Кабардино-Балкарская Республика 16

73. Смоленская область 15

74. Республика Ингушетия 15

75. Республика Марий Эл 15

76. Камчатский край 13

77. Калининградская область 12

78. Забайкальский край 12

79. Карачаево-Черкесская Республика 11

80. Чеченская Республика 11

81. Республика Северная Осетия 10

82. г. Севастополь 2

83. Еврейская АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 653 593 человек ( за сутки +3 420). Скончались 14 207 человек (за сутки +79).

Ранее: Общее число заразившихся коронавирусом в Мире перевалило за 18 миллионов

Фото: pixabay