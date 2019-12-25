В Костромской области еще 48 человек заразились коронавирусом

В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 48 жителей региона.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что по состоянию на утро понедельника 3 августа в области зафиксировано еще 48 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
По районам области новые случаи распределены таким образом:
Кострома - 22 человека
Мантурово - 6 человек
Нерехта - 6 человек
Красное-на-Волге - 4 человека
Костромской район - 4 человека
Галич - 3 человека
Солигалич - 2 человека
Волгореченск - 1 человек
Таким образом, с начала эпидемии в области официально подтверждено 2 309 случаев коронавируса. Из них 1 827 человек, это около 80% выписаны по выздоровели. На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 75 человек, более 300 заболевших проходят лечение амбулаторно.
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Фото: pixabay
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