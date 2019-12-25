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В Костромской области еще 48 человек заразились коронавирусом
Сегодня, 10:39
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MShaffter

В Костромской области еще 48 человек заразились коронавирусом

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В регионе коронавирус набирает обороты.

В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 48 жителей региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что по состоянию на утро понедельника 3 августа в области зафиксировано еще 48 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

По районам области новые случаи распределены таким образом:

Кострома - 22 человека

Мантурово - 6 человек

Нерехта - 6 человек

Красное-на-Волге - 4 человека

Костромской район - 4 человека

Галич - 3 человека

Солигалич - 2 человека

Волгореченск - 1 человек

Таким образом, с начала эпидемии в области официально подтверждено 2 309  случаев коронавируса. Из них 1 827 человек, это около 80% выписаны по выздоровели. На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 75  человек, более 300 заболевших проходят лечение амбулаторно. 

Ранее:Общее число заразившихся коронавирусом в Мире перевалило за 18 миллионов

Фото: pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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