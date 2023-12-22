Чарльз Браун обеспокоен ситуацией, которая происходит в законодательстве Грузии.

Страны - участницы Организации Североатлантического военного договора обсуждают якобы оказываемое Россией влияние на Грузию. Соответствующее заявление журналистам на совместной пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, выступая с шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Пресса задала иностранному чиновнику вопрос о том, может ли НАТО сделать что-нибудь в связи с приписываемыми Москве "попытками расширить свое влияние" нв Тбилиси.

Мы глубоко обеспокоены и следим за влиянием России на Грузию, остаемся приверженцами суверенитета Грузии. На прошлой неделе, когда я встречался со своими коллегами по НАТО, мы много обсуждали то, как мы можем совместно работать в интересах суверенитета стран, входящих в НАТО, но также и общую ситуацию с безопасностью в Европе. Чарльз Браун, генерал США

Отвечая на вопрос, повлияют ли приписываемые РФ действия на возможность приема Грузии в альянс, он добавил: "Я не участвую в принятии политических решений, но с моей точки зрения, как военнослужащего, это обеспечение безопасности различных стран, а также безопасности граждан этих стран".

Пентагон считает, что Украина не применяла ATACMS для ударов в глубине РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now