Пентагон: Украина не применяла ATACMS для ударов в глубине РФ

Чарльз Браун оценил отправку ракет США для ВСУ.

Американское министерство по обороне полагает, что киевский режим не использовал полученные от Вашингтона тактические баллистические ракеты ATACMS производства США для нанесения ударов по глубине российской территории. Соответствующее заявление журналистам на совместной пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, выступая с шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Иностранные чиновники вышли к СМИ по завершении очередного заседания группы по координации военных поставок для ВСУ.

Я уверен в том, что ATACMS, которые мы предоставили, не применялись в России. Они применялись против целей на Украине. Чарльз Браун, генерал США

Напомним, что 30 апреля министр обороны США Ллойд Остин говорил публично о том, что Вашингтон намерен передать Киеву столько собственных ракет ATACMS, сколько сможет. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил в Белом доме 24 апреля, что решение о поставках ракет ATACMS принято Вашингтоном еще в феврале.

Пентагон считает ключевым моментом применение Киевом вооружений США для ударов по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Defense Now