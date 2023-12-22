Чарльз Браун напомнил о том, зачем США поставляют ВСУ военную помощь.

Американское министерство по обороне считает ключевым моментом применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских видов вооружений на территории самой страны и при ударах по территории Крыма. Соответствующее заявление журналистам на совместной пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, выступая с шефом Пентагона Ллойдом Остиным. СМИ задали вопрос о том, отдал бы генерал он рекомендацию армии киевского режима применять западное вооружение против ВС РФ, расположенных на территории, которую Вашингтон признает российской. Эксперт отметил, что в первую очередь военная помощь Вашингтона должна применяться в ближнем бою.

На самом деле ключевым моментом является применение предоставленных нами средств в ближнем бою, в разных частях украинской земли. Мы обращаем внимание ВСУ в связи с этим на то, что происходит в окрестностях Харькова. Чарльз Браун, генерал США

Пентагон признал, что Китай, по сути, не оказывает военную помощь РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now