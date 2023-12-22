Пентагон признал, что Китай, по сути, не оказывает военную помощь РФ

Чарльз Браун оценил работу КНР по укреплению своих позиций на геополитической арене.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун признал местным законодателям, что фактически никакой военной помощи Китай России в связи с региональным конфликтом на Украине не оказывает, вопреки ранним официальны утверждениям Вашингтона на этот счет. Соответствующее заявление эксперт сделал во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям от Палаты представителей Конгресса США. Таким образом гость прокомментировал вопрос того, как именно Пекин помогает Москве в укреплении собственного военного потенциала.

Итак, как КНР помогает России. Это очень низкий уровень. В общем и целом, просто за счет того, что не осуждает акты вторжения России в другую страну. КНР следит за тем, что делает Россия, США. Чарльз Браун, генерал США

Американский генерал заметил, что китайские военнослужащие занимаются разными вещами в целях того, чтобы подготовиться на тот случай, если власти КНР решат идти на какой бы то ни было конфликт в регионах Индийского и Тихого океанов. Он пояснил, что в Пекине укрепляют свой потенциал с экономической точки зрения, военную сферу.

Генерал США Браун заявил, что Украина сталкивается с отчаянным положением на поле боя.

Фото и видео: YouTube / Independent US