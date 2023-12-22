Генерал США Браун заявил, что Украина сталкивается с отчаянным положением на поле боя

В Пентагоне оценили оперативную обстановку на СВО для ВСУ.

Вооруженные силы Украины сталкиваются в настоящее время с отчаянным положением на поле боя. Такую оценку позиции армии киевского режима американским законодателям дал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун. Иностранный эксперт выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям от Палаты представителей Конгресса. По словам военнослужащего, ранее Киев смог вернуть под свой контроль свыше 50 процентов утраченных за последние два года территорий.

Просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с отчаянными условиями на поле боя. Эти тяжело давшиеся приобретения могут быть потеряны без нашей поддержки. Чарльз Браун, генерал США

Шеф Пентагона США Ллойд Остин, принимавший участие в заседании вместе с Брауном, отметил местным политикам, что прекращение Вашингтоном поставок оружия и военной техники ВСУ подает "ужасный сигнал" международным союзникам на геополитической арене. Министр по обороне США заметил, что проволочки с запросом на дополнительные ассигнования заставляют партнеров задавать вопросы к администрации о том, привержена страна или нет делу о поддержке Украины, остается ли надежным партнером.

Пентагон считает недостаточной нынешнюю модернизацию ядерного военного комплекса США.

Фото и видео: YouTube / Independent US