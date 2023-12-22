Пентагон считает недостаточной нынешнюю модернизацию ядерного военного комплекса США

Чарльз Браун согласился с выводами экспертной комиссии.

Текущие усилия по модернизации ядерного военного комплекса американского государства являются, по всей видимости, недостаточными и требуют расширения. Такое мнение высказали местный министр по обороне Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун. Оба иностранных чиновника выступили на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Конгресса США. Они согласились с оценкой профильной комиссии о том, что существующая программа является необходимой.

Я согласен с их оценкой: наша ядерная модернизация является необходимой, но недостаточной. Чарльз Браун, генерал США

Эксперты прокомментировали обнародованные в конце 2023 года выводы экспертной комиссии Конгресса по рассмотрению ядерной доктрины США. Специалисты утверждали, что Вашингтону следует пойти на наращивание собственного ядерного арсенала. Речь велась в том числе об оперативно развернутых боевых зарядов. Дополнительно аналитики предлагают расширить масштабы производства целого ряда видов техники стратегического назначения.

Начштаба ВВС США не исключил передачи Украине западной военной авиации.

Фото и видео: YouTube / CBS News