Начштаба ВВС США не исключил передачи Украине западной военной авиации

Чарльз Браун заявил, что поставки точно не будут касаться советской авиации.

Глава штаба Военно-Воздушных сил США допустил передачу Украине истребителей. Соответствующее заявление в рамках ежегодного форума по безопасности в Колорадо, организованного Аспенским институтом, сделал генерал Чарльз Браун. Он не исключил того, что Пентагон сможет передать киевскому режиму боевые самолеты западного производства. Ранее Чарльз Браун в интервью для информационного агентства The Reuters допустил, что американские специалисты начнут обучать украинских летчиков пилотированию западными самолетами. Ведущая поинтересовалась у гостя о том, означает ли это, что США передадут ВСУ истребители F-15 и F-16.

По словам эксперта, для начала необходимо понять, на поставки именно какой авиации рассчитывает Киев, а также, как именно американцы могут помочь. После этого требуется изучить возможности не только Вашингтона в оказании военной помощи, но и международных союзников и партнеров. Браун полагает, что эти страны также заинтересованы в обеспечении безопасности региона.

Есть американская техника, есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине. Чарльз Браун, генерал ВВС США

Глава штаба ВВС США подчеркнул, что речь не идет о поставке Украине истребителей советского образца, так как к данным видам авиатехники будет сложнее искать запчасти.

Глава Пентагона считает, что военные действия на Украине находятся на решающем этапе.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

