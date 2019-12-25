Ллойд Остин рассказал о необходимости оказания коллективной поддержки Киеву "в неотложном режиме".

Глава Пентагона считает, что военные действия на Украине находятся на решающем этапе конфликта. Соответствующее заявление американский министр по обороне сделал на пресс-конференции в профильном ведомстве. Он призвал коллег оказать долгосрочную поддержку киевскому режиму.

Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России. Ллойд Остин, глава Пентагона

Чиновник выступил на очередном заседании созданной странами Запада группы, которая координирует оказание военной помощи Киеву. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Ллойд Остин заметил, что коллективная поддержка Украины в текущий момент имеет жизненную необходимость, поэтому должна осуществляться неотложно. Глава Пентагона пообещал, что США совместно с партнерами будет искать и находить инновационные способы для обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ, а также корректировать поддержку ради гарантии того, чтобы Киев имел технологии, боеприпасы и огневую мощь, требующиеся для обороны.

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News