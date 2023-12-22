Пентагон рассказал об "уникальном" пакете помощи Украине

Сабрина Сингх объяснила, что речь шла о необходимости для ВСУ.

Последний выделенный пакет американской военной помощи для Вооруженных сил Украины на 300 миллионов долларов носил "уникальный" характер. Эта экстренная поддержка была связана с необходимостью. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница пояснила прессе, что сейчас Вооруженным силам Украины приходится заниматься укреплением собственных оборонительных линий в регионе конфликта. Вместе с этим лидер Белого дома Джо Байден, а также шеф Пентагона Ллойд Остин увидели возможность выделить для солдат союзников "чрезвычайный" пакет помощи.

Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя на Украине. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В США заявили, что пока не планируют наращивать военное присутствие в Карибском регионе.

Фото и видео: YouTube / Reuters