Ричард Мур - младший оценил состояние ВВС США.

Укомплектованность воздушного парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное противостояние с другими великими державами, а на текущий момент годится лишь для борьбы с группировками повстанцев. Такую позицию огласил во время выступления на дискуссии, дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заместитель главы американского Генерального штаба по вопросам планирования и программ Ричард Мур - младший.

У нас сейчас не 4 тысячи истребителей, а 2 тысячи. Им не по 8, а по 28 лет. Наши пилоты летают не по 18-20, а лишь по 6-8 часов в месяц. Мы готовы не к соперничеству великих держав, а к борьбе с повстанцами. Ричард Мур - младший, эксперт

Сотрудник военного командования США добавил участникам мероприятия, что в период проведения операции "Буря в пустыне" в 1991 году истребительный парк Минобороны составлял окло четырех тысяч боевых авимашин. При этом средний возраст бортов составлял по 8 лет. Американские летчики ежемесячно летали по 18-20 часов, поэтому были готовы к соревнованию с другими государствами в том числе с Россией.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies