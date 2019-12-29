Система не защитит Америку от баллистических ракет.

Пентагон признал невозможность создания ПРО от России. Об этом заявил адмирал Чарльз Ричард в комитете по делам вооруженным сил в Конгрессе. Он считает, что подобная система слишком затратна и вызывает "серьезные вопросы с точки зрения стратегической стабильности".

Сейчас создание ПРО будет нереализуемо в техническом плане. Сейчас Америка владеет ПРО, которая нацелена на оборону от стран-изгоев. Оборудование намеренно изготовлено так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами РФ и КНР. Это говорит о том, что ПРО США не может защитить от межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее Пентагон: военное преимущество США над Россией подорвано.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7, Минобороны России, Sevastopol Life