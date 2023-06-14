Сабрина Сингх не смогла ответить прямо на вопрос СМИ.

В американском министерстве по обороне отказались комментировать удар Вооруженных сил Украины, совершенный ракетами ATACMS производства США по территории Брянской области. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница отказалась публично с трибуны подтверждать сведения о том, что власти Белого дома дали киевскому режиму разрешение совершать воздушные атаки с украинской земли вглубь России ракетами ATACMS.

У меня нет комментария по данному поводу. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пресс-служба министерства по обороне России уточнило, что ВСУ в ночь на 19 ноября ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS американского производства. Пять снарядов из них оказались сбиты комплексами "Панцирь" и С-400. Еще одна ракета противника была повреждена. Опасные объекты упали на техническую территорию военного объекта, где возник пожар. В настоящее время пламя ликвидировано, "жертв и разрушений нет".

Пентагон: эскалация украинского конфликта не предвещает начала мировой войны.

Фото и видео: YouTube / Defense Now