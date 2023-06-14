Сабрина Сингх рассказала о том, что оценки украинскому кризису даются регулярно экспертами.

Очередной виток эскалации регионального конфликта на украинской территории не является предвестником начала третьей мировой войны. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, считает ли руководство в Пентагоне предвестником глобального кризиса текущей события, связанные с разрешением стран коллективного Запада для киевского режима наносить ракетные удары по российской территории собственным дальнобойным оружием.

Я бы так не сказала. Это не та характеристика, которой оценивают региональный конфликт в этом здании. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни.

Фото и видео: YouTube / Defense Now