В результате атаки ВСУ в Брянской области ранены два сотрудника "Мираторга"
Сегодня, 9:47
216
Александр Богомаз рассказал об очередном налете БПЛА ВСУ на российский регион.

Два сотрудника предприятия "Мираторг" были ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию поселка Сосница, расположенного в Севском районк Брянской области.  Соответствующее заявление собственный аккаунт в национальном мессенджере MAX сделал местный губернатор Александр Богомаз. Российский чиновник пояснил подписчикам, что  пострадавшие поступил в больницу. В медицинском учреждении пациентам оказана необходимая помощь.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сосница Севского района. В результате намеренного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, ранены два сотрудника предприятия.

Александр Богомаз, глава региона

Также власти региона сообщили о том, что противнику удалось повредить два грузовых автомобиля. В настоящеее время на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Фото: Piter.tv

