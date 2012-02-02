Два сотрудника предприятия "Мираторг" были ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию поселка Сосница, расположенного в Севском районк Брянской области. Соответствующее заявление собственный аккаунт в национальном мессенджере MAX сделал местный губернатор Александр Богомаз. Российский чиновник пояснил подписчикам, что пострадавшие поступил в больницу. В медицинском учреждении пациентам оказана необходимая помощь.
Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сосница Севского района. В результате намеренного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, ранены два сотрудника предприятия.
Александр Богомаз, глава региона
Также власти региона сообщили о том, что противнику удалось повредить два грузовых автомобиля. В настоящеее время на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
РЖД составили рекомендации пассажирам после ЧП в Брянской области.
