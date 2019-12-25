РЖД составили рекомендации пассажирам после ЧП в Брянской области

После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, по которому они теперь рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а не к окну. Известно, что такой совет человеку может дать проводник состава. В частности, данные предложения прозвучали во время поездки корреспондента новостного агентства "РИА Новости" в поезде, курсировавшего в ночь по маршруту "Климов-Москва". Проводница отметила, что после трагедии для сотрудников провели дополнительный инструктаж.

Напомним, что в ночь на первое июня в Выгоничском районе российского региона обрушился автомобильный мост. Обломки конструкции упали на проходивший под ним пассажирский поезд под номером 86 с сообщением "Климов — Москва". В результате локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек стали жертвами трагедии, пострадавшими считаются около сотни человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в социальных сетях о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков.

Фото: Piter.tv