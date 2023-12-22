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Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО

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Патрик Райдер оценил ответ местного Управления аномалиями.

В американском оборонном министерстве до сих пор не нашли подтверждений существования Неопознанных летающих объектов или доказательств обладания землянами внеземными технологиями.  Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник объяснил  информацию в связи с передачей Конгрессу США первой части отчета Управления аномалиями (All-domain Anomaly Resolution Office), требуемого в соответствии с утвержденным на 2023-й финансовый год бюджетом правительства.

Управление аномалиями не нашло проверяемых свидетельств утверждениям о том, что правительство США и частные компании имеют доступ или реконструируют внеземные технологии, и не нашло доказательств тому, чтобы какая-либо структура внутри правительства США, научная или другая официальная структура.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон отрицает, что из-за сброса США помощи с самолета в Газе погибли люди.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: нло, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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