Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО

Патрик Райдер оценил ответ местного Управления аномалиями.

В американском оборонном министерстве до сих пор не нашли подтверждений существования Неопознанных летающих объектов или доказательств обладания землянами внеземными технологиями. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник объяснил информацию в связи с передачей Конгрессу США первой части отчета Управления аномалиями (All-domain Anomaly Resolution Office), требуемого в соответствии с утвержденным на 2023-й финансовый год бюджетом правительства.

Управление аномалиями не нашло проверяемых свидетельств утверждениям о том, что правительство США и частные компании имеют доступ или реконструируют внеземные технологии, и не нашло доказательств тому, чтобы какая-либо структура внутри правительства США, научная или другая официальная структура. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон отрицает, что из-за сброса США помощи с самолета в Газе погибли люди.

Фото и видео: YouTube / Defense Now