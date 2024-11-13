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Пентагон: хуситы обстреляли два американских ракетных эсминца

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Патрик Райдер оценил угрозу для США на Ближнем Востоке.

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали в понедельник, 11 ноября, два американских ракетных эсминца во время их прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что  CENTCOM успешно отразили несколько ударов противника в регионе. Ранее  военный представитель хуситов Яхья Сариа упоминал, что бойцы нанесли удар с применением ракет и беспилотников по авианосцу "Авраам Линкольн", находившемуся в Аравийском море. В Пентагоне данную информацию опровергли.

USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, все они были успешно сбиты. Суда не были повреждены, экипаж не пострадал.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

США не повышают готовность своих войск в связи с тренировкой ядерных сил РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: centcom, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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