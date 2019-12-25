Пенсионерку из Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа

Погребение состоялось на кладбище, закрытом с 2011 года.

Как стало известно Piter.TV, в апреле 220 года 65-летняя жительница Тихвина незаконно похоронила супруга на закрытом кладбище у храма храма Святого Иовы Многострадального. Так как захоронения не проводятся в этом месте с 2011 года, женщине был выписан штраф на сумму 3000 рублей.

Кроме того, пенсионерка не оформила предварительно необходимую документацию и не сообщила о захоронении в официальные органы. На разбирательства женщина не явилась.

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