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Роспотребнадзор пригрозил "Планетарию 1" штрафом до миллиона рублей
Сегодня, 8:29
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nastya960

Роспотребнадзор пригрозил "Планетарию 1" штрафом до миллиона рублей

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Планетарий планировал открыться 5 июня вместе с храмами.

После публикаций в СМИ о том, что объявивший себя "храмом науки и технологий" Планетарий № 1 откроется 5 июня вместе с церквями, в события вмешался Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, чем чревато нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В адрес руководства Планетария 1 выслали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Если планетарий всё же откроется, ему грозит принудительное закрытие и штраф до миллиона рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: планетарий, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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