Роспотребнадзор пригрозил "Планетарию 1" штрафом до миллиона рублей

Планетарий планировал открыться 5 июня вместе с храмами.

После публикаций в СМИ о том, что объявивший себя "храмом науки и технологий" Планетарий № 1 откроется 5 июня вместе с церквями, в события вмешался Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, чем чревато нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В адрес руководства Планетария 1 выслали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Если планетарий всё же откроется, ему грозит принудительное закрытие и штраф до миллиона рублей.

Фото: Piter.TV