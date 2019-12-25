В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге планетарий 1 намерен открыться для посетителей 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба заведения.
В планетарии отметили, что в зале намерены расставить стулья таким образом, что посетители будут находиться не менее чем в 3 метрах друг от друга. Посещение разрешат горожанам до 55 лет.
Напомним, что с 5 июня в Петербурге разрешат посещение храмов при условии соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Ранее мы сообщали о том, что Беглова попросили не обделять 65-летних петербуржцев в выплатах за самоизоляцию.
Фото:vk.com/planetarium1
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