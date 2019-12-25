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В Петербурге планетарий 1 намерен открыться для посетителей 5 июня
Сегодня, 12:18
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В Петербурге планетарий 1 намерен открыться для посетителей 5 июня

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В зале расставят стулья таким образом, чтобы посетители находились не менее чем в 3 метрах друг от друга.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге планетарий 1 намерен открыться для посетителей 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

В планетарии отметили, что в зале намерены расставить стулья таким образом, что посетители будут находиться не менее чем в 3 метрах друг от друга. Посещение разрешат горожанам до 55 лет. 

Напомним, что с 5 июня в Петербурге разрешат посещение храмов при условии соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщали о том, что Беглова попросили не обделять 65-летних петербуржцев в выплатах за самоизоляцию.

Фото:vk.com/planetarium1

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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