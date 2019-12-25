Беглова попросили не обделять 65-летних петербуржцев в выплатах за самоизоляцию

По действующему постановлению, две тысячи рублей от города могут получить только те пенсионеры, которым исполнилось 65 лет.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что власти Петербурга попросили не делить 65-летних горожан на тех, кому положены "карантинные выплаты" и нет. Соответствующее письмо глава петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направила губернатору Александру Беглову.

Напомним, что по действующему постановлению, две тысячи смогут получить лишь те пенсионеры, которым исполнилось 65 лет до 30 марта 2020 года. Следовательно тем, кому исполнилось 65 лет во время самоизоляции такие выплаты не положены.

Эти чиновничьи уловки унижают и без того небогатых получателей, и без того мизерных пособий. Это стыдно заявила Марина Шишкина.

Беглова требуют уровнять в правах всех граждан.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга объяснил платность масок и перчаток для горожан.

Фото:Беглов/вк