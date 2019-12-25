Беглов объяснил платность масок и перчаток для горожан

Глава Петербурга сослался на правила поведения, обязательные для исполнения во время режима повышенной готовности или ЧС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему город не обязан раздавать маски и перчатки бесплатно. Глава Северной столицы сослался на правила поведения, обязательные для исполнения во время режима повышенной готовности или ЧС. Об этом пишет "Фонтанка".

Беглов заявил, что в постановлении федерального правительства прямо не предусмотрена обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты. При этом городское правительство обязало организации и индивидуальных предпринимателей раздавать своим сотрудникам и посетителям маски и перчатки.

Также губернатор напомнил, что из бюджета Петербурга было выделено 1,46 млн рублей на выплаты пенсионерам для покупок масок и одноразовых перчаток.

В свою очередь глава фракции "Яблоко" Борис Вишневский заявил, что правительство РФ действительно не обязывает администрацию Петербурга обеспечивать граждан средствами коллективной и индивидуальной защиты. При этом и горожан нельзя обязать носить маски и перчатки, если власти города ими не обеспечили. Тем более, по словам Вишневского, нельзя вводить штрафы, если их не носят.

Что касается 800 рублей, которые выделили из бюджета Петербурга, то их хватит примерно на 20 наборов "маска и перчатки". Все остальные граждане должны покупать сами. "По сути, это незаконный "масочно-перчаточный налог" – заключил глава фракции "Яблоко".

Масочно-перчаточный режим был введен в Петербурге 12 мая. Однако с 1 июня вступили в силу некоторые послабления, которые разрешили людям старше 65 лет выходить на улицу, и носить маски и перчатки только в помещениях и общественном транспорте.

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