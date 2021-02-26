Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя

Пенсионерка отмечала свой день рождения в таверне, в это время к ней подбежал неизвестный и схватил сумочку.

Пожилая жительница австралийского штата Квинсленд повалила на землю укравшего у нее сумочку грабителя. Видео опубликовал телеканал ABC 7.

Пенсионерка отмечала свой день рождения в таверне, в это время к ней подбежал неизвестный и схватил сумочку. Женщина догоняет его на парковке и опрокидывает на землю. Пенсионерка взяла грабителям на захват и отобрала свою сумочку.

Грабитель скрылся на своем автомобиле, но позже его арестовали полицейские по подозрению в краже. Женщина получила трещины в ребрах, ушибы и порезы.

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Видео: YouTube / CBS Miami