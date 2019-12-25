Мошенники 10 раз подряд обманули пожилую петербурженку

Женщина лишилась почти миллиона рублей.

Пожиилая петербурженка 10 раз подряд попалась в ловушку банковских мошенников. Как стало известно Piter.TV, доверчивая 83-летняя женщина лишилась в общей сложности 985 140 рублей.

Пенсионерка рассказала, что в октябре 2018 года, а также в апреле, июле, октябре, ноябре и декабре прошлого года ей звонили разные мужчины и женщины, представлявшиеся то сотрудниками банка, то судебными приставами, то сотрудниками гражданского контроля исполнительных производств, то следователями. Каждый раз собеседники убеждали женщину перевести деньги на некие счета, чтобы получить "компенсации", внести налоговый сбор или увеличить депозитную ячейку в банке. Также старушку убеждали в том, что ее банковские счета арестованы, и для снятия ареста нужны еще деньги. Некоторые наглые мошенники звонили пенсионерке повторно и заявляли, что переведенной ранее суммы недостаточно и нужно перевести еще или мягко угрожали блокировкой переведенных сумм.

В феврале полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: Piter.TV