Пенсионерка нашла в лесу рюкзак с визой и паспортом Кэтрин Сироу

Документы убитой американки переданы в полицию.

В Городецком районе Нижегородской области местная пенсионерка нашла в лесу рюкзак с визой и паспортом на имя американки Кэтрин Илейн Сироу. Иностранка, учившаяся в университете в России, были убита летом 2021 года.

Журналистам Telegram-канала Mash Татьяна Михайловна рассказала о том, что пошла в лес по грибы. Неожиданно около деревьев она заметила рюкзак. В нем находилась российская виза и паспорт гражданина США. Пенсионерка не узнала убитую девушку по фотографии и передала документы сыну, который работает в правоохранительных органах. Сейчас находка передана в МВД РФ. Продолжается расследование преступления.

Напомним, что девушка пропала на Бору 15 июня. Спустя четыре дня с момента начала поисков было обнаружено тело американки. Правоохранительные органы полагают, что жертву сначала изнасиловали, а затем зарезали. Подозреваемым по делу проходит 43-летний Алексей Попов. Мужчина арестован.

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Фото и видео: Telegram / Mash