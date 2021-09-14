В Забайкалье задержаны обвиняемые в особо тяжких преступлениях 2000-ых годов

В участии в ОПГ обвиняются пять человек.

В Забайкалье задержаны обвиняемые в особо тяжких преступлениях, совершённых в начале 2000 годов. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. На YouTube-канале сотрудники выложили ролик, показывающий оперативные мероприятия в отношении четырех местных жителей и жителя Кемерово. Мужчины подозреваются по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (за разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью) и по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ(за убийство двух и более человек).

Следствие полагает, что мужчины являлись членами организованной преступной группировки. В период с 2001 по 2007 года злоумышленники совершили не менее 12 эпизодов на территории Забайкальского края. От действия подозреваемых погибло не менее семи человек.Жертвами убийств стали члены других криминальных групп,а разбойные нападения совершались против местных бизнесменов. У предпринимателей бандиты похищали оружие, ювелирные изделия и денежные средства.

В ближайшее время фигурантам расследования изберут меру пресечения. Сейчас все подозреваемые задержаны.

СК возбудил уголовное дело против бывшего вице-мэра Саратова Андрея Гнусина.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России