Пенсионеры в Москве получили выплату за карантин

Об этом рассказала заммэра столицы.

Выплаты за карантин по коронавирусу получили 1,6 млн пожилых москвичей. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, деньги приходят на тот же счет, на который приходит пенсия и другие социальные выплаты. Всего столичные власти как материальную поддержку направляют пенсионерам за соблюдение карантина по 4 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина об объявлении предстоящей недели с 30 марта выходной. Мэр столицы сообщил, что в городе будут введены новые ограничения.