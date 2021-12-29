Пенсионеры Подмосковья получат дополнительные выплаты

Пенсия тех, кто живет на "минималку", вырастет до 17 тысяч рублей.

Часть пенсионеров Московской области получат прибавку к пенсии. Об этом сообщил телеканал "360". Данная мера коснется тех, кто в настоящее время получает минимальное пособие в размере 12 700 рублей.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, пенсия этой категории граждан вырастет до 17 тысяч рублей. Отмечается, что надбавки получат более 30 тысяч граждан, проживающих на территории Подмосковья более 10 лет, которые не имеют дополнительного дохода. Воробьев напомнил, в 2022 году президент РФ Владимир Путин принял решение об индексации пенсий на 8,6%.

Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей. Андрей Воробьев, губернатор МО

Глава региона уточнил, что доплата начнет действовать с января. Выплата придет в феврале сразу за два месяца.

Ранее в России предложили создать несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой.

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