Путин предложил пенсии военных пенсионеров проиндексировать на 8,6%

Данная мера коснется 2,6 млн россиян.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц проиндексировать на 8,6%. По его словам, данная мера коснется 2,6 млн человек. Глава государства подчеркнул, что пересчитать выплаты необходимо с 1 января.

Напомним, что ранее было принято решение об индексации пенсий гражданских пенсионеров на 8,6%. Это выше инфляции за 2021 год. Она составила 8,4%.

Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Владимир Путин, президент России

Путин подчеркнул, что в данном случае речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году планирую провести реформу накопительных пенсий.

Видео: YouTube / Россия 24