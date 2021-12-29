СМИ: в 2022 году планирую провести реформу накопительных пенсий

В новую версию стимулирующих мер для граждан вошли налоговые вычеты в размере 6%.

В 2022 году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли.

Так, накопительную часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая была заморожена с 2014 года, трансформируют в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). В новую версию стимулирующих мер для россиян вошли также налоговые вычеты, размер которых составляет 6%. В списке оказались также софинансирование со стороны государства ии страхование накоплений до 1,4 млн рублей.

Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий заявил, что предполагаемая транформация будет добровольной.

Ранее м сообщали, что после индексации в России размер страховой пенсии составит 18 тыс. 984 рубля.

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